Oberndorf a. N. Auf die Anmeldung folgen nun die nötigen Unterlagen

Oberndorf. Die Fasnet 2017, die durch den Elferrat der Narrenzunft bereits intensiv vorbereitet wird, bietet nach der traditionellen Dreikönigsversammlung mit dem Narrentag des Viererbundes in Rottweil am 21. und 22. Januar einen weiteren Höhepunkt. Deshalb sollen in einer Veranstaltung am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr in der Wasserfallturnhalle, alle Narren informiert werden, die sich angemeldet haben und somit die Oberndorfer Narrenzunft in der Nachbarstadt vertreten werden.