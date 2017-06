Oberndorf a. N. Auf der Suche nach neuen Helfern und Ideen

Die Veranstaltung "Wer hilft…" wird für Menschen, Gruppen oder Vereine angeboten, die mithelfen wollen. Auch Flüchtlinge, die schon besser Deutsch können, sollen nun zu Helfern für die Neuzuziehenden werden. Zu diesem Treffen sind auch "Offene Hände", Ehrenamtliche aus den Stadtteilen sowie aus Epfendorf und Fluorn-Winzeln eingeladen. Michael Widmann von der diakonischen Bezirksstelle in Sulz moderiert den Abend.

Ehrenamt müsse Spaß machen. Jeder solle soviel helfen wie er will und keiner sollte sich überfordern, heißt es weiter. Manche fragten sich, wie und in welcher Form sie helfen können? Es gebe verschiedene Möglichkeiten im Bereich Sport/Freizeit, Sprache, Patenschaft, Lager, Ausflüge, Fahrdienste/Transport oder Schriftverkehr. Aber die Initiatoren sind auch offen für neue oder eigene Ideen. Darüber will man sich am 3. Juli austauschen. Es werde nach neue Strukturen für die Verwaltungsgemeinschaft Oberndorf mit Epfendorf und Fluorn-Winzeln gesucht.

Diese Hilfe könne sowohl zusammen oder in Einbindung bei "Offene Hände" als auch unabhängig in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsbeauftragten und der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung erfolgen.