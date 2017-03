Oberndorf a. N. Auf den Spuren der Schwaben unterwegs

Kai Nehmann, der die Gruppe führte, betonte, dass die Ausstellungsmacher keine Scheu vor Klischees gehabt hätten, und so grüßten gleich zum Empfang "Häberle und Pfleiderer" und "Äffle und Pferdle".

Dass die Schwaben "himmelstürmende Häuslebauer" sind, wurde hier am Bau des Ulmer Münsters ebenso gezeigt wie der Hang zum Tüfteln durch Gustav Mesmer, dem "Ikarus vom Lautertal", der besessen davon war, mit Fahrradkonstruktionen vom Boden abzuheben.

Nun ging es vom Allgemeinen zur Geschichte, in der – fast selbstverständlich – die Römer und deren Verhältnis zu den Sueben am Anfang standen. Diese Germanen ließen sich romanisieren und in der bedeutenden Römersiedlung Lopodunum, heute Ladenburg, waren Hilfstruppen aus "Neckarsueben" stationiert. Als sich ab ungefähr 270 nach Christus die Römer aus den rechtsrheinischen Gebieten zurückzogen und die Alamannen in die leeren Räume vorstießen, warf man in Rom beide in einen Topf. Alamannen und Sueben wurden begriffsmäßig nicht mehr unterschieden. Doch hier ist eines wichtig: Die Alamannen nahmen früh den christlichen Glauben an.