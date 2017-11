Oberndorf a. N. Auf aktuellem Stand

Fluorn-Winzeln (bos). Die kommunale Wasserversorgungssatzung ist in die Jahre gekommen. Und nachdem im Oktober neue Gebühren festgesetzt wurden, stand am Dienstag im Gemeinderat die Änderung der Satzung an. Demnach beträgt die Verbrauchsgebühr ab Januar 2,60 Euro pro Kubikmeter Wasser.