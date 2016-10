Oberndorf a. N. Auch Landratsamt bringt Friedensaktivist auf Palme

Nachdem der unermüdliche Theisen im Juni für den 1. September 2016 beim Landratsamt eine Kundgebung in Oberndorf angemeldet hatte, um gegen illegale Exporte der Heckler & Koch GmbH zu protestieren, erteilte die Kreisbehörde umgehend ein Flugblattverteilverbot. Im Nachklang weigerte sich das Landratsamt auch, Anschreiben an Kreisräte mit kompaktem Infomaterial zu Theisens Anliegen weiterzuleiten, darunter ein Flugblatt mit öffentlichem Aufruf zum Whistleblowing (Preisgabe geheimer oder vertraulicher Betriebsinfos) an alle Mitarbeiter von Heckler & Koch. Das Flugblatt war auch mit der Aufforderung garniert, entsprechende Unterschriften zu sammeln und diese bis zum 30. November an die Initiative "Ohne Rüstung leben" in Stuttgart zu schicken.

Theisens Aktivitäten verpufften aus zweierlei Gründen. Wegen des Flugblattverteilungsverbots sagte er die für den 1. September geplante Kundgebung ab. Die Briefe an die Kreistagsmitglieder wurden von Monika Mayr, Rechtsdezernentin beim Landkreis, an die Staatsanwaltschaft in Rottweil übergeben "mit der Bitte um Überprüfung der Strafbarkeit, weil im Zusammenhang mit diesem Flugblatt ein strafrechtliches Verfahren gegen Herrn Theisen wegen des Vergehens der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten unter anderem beim Amtsgericht Oberndorf anhängig ist".

Anfang Oktober schrieb Mayr dann an Theisen, dass "die Prüfung der Staatsanwaltschaft Rottweil ergeben hat, dass die Versendung des Flugblattes im konkreten Fall nicht strafbar war". Die 49 Briefe an Kreistagsmitglieder und Mitglieder des Jugendausschusses ließ Monika Mayr ungeöffnet an Theisen zurückschicken, "da Briefe von Privatpersonen nicht an Mandatsträger weitergeleitet werden".