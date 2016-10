Oberndorf a. N. Apfelmus wächst nicht im Supermarkt

Diakon Michael Feldmann, der den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Rudolph Deiß zelebrierte, nutze die Gelegenheit, in der Öffentlichkeit Stellung zu nehmen zu den widersprüchlichen Aussagen bezüglich seines Stellenwechsels. Fakt ist, dass Michael Feldmann in die Seelsorgeeinheit "Oberes Nagoldtal" wechselt, geändert habe sich lediglich der Zeitpunkt. Kaum habe er seinen Abschiedsgottesdienst in Bochingen gefeiert, habe das Seelsorgeteam – infolge Krankheit – mit zusätzlichen Schwierigkeiten im Personalbereich kämpfen müssen. Die Versorgungssituation der Gemeinden sei zuvor schon grenzwertig gewesen, und so habe er versucht, eine Zwischenlösung zu finden. Er hat Ende August den Teammitgliedern der Oberndorfer Seelsorgeeinheit und den Kirchengemeinderäten von Hochmössingen und Bochingen angekündigt, dass sein Wechsel weiterer Klärungen bedarf. Sein geplanter Abschiedsgottesdienst in Hochmössingen fiel eben in diese noch "unklare Situation". Zu diesem Zeitpunkt konnte es aber keine fundierten Daten und Fakten geben, da das Gespräch mit Dekan Holger Winterholer, (Leiter der Seelsorgeeinheit "Oberes Nagoldtal") und Diakon Thomas Nixdorf (Bischöflicher Beauftragter für die Personalführung der ständigen Diakone) noch nicht stattgefunden hatte. Seine eigene Urlaubszeit habe ein Übriges dazu getan, dass sich irritierende Informationen verbreiten konnten – was er sehr bedauere. Einvernehmlich ist man nun zu der Lösung gekommen, dass der endgültige Stellenwechsel zum 15. März 2017 erfolgen soll. Erfreulicherweise sei die Stelle des Diakons für die SE "Raum Oberndorf" bereits ausgeschrieben. Ausdrücklich bedankte sich Michael Feldmann bei Dekan Winterholer für die Bereitschaft zu solidarischer Mithilfe, beim Pastoralteam seiner neuen Wirkungsstätte für die zusätzliche Arbeitsbelastung und bei den Kirchengemeinden Vollmaringen und Gündringen, die noch länger ohne örtliche Begleitung sein werden.