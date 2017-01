Oberndorf a. N. Antworten auf Frage nach dem Wohin

Das Thema des Gottesdienstes sollte ein Versuch sein, sich diesen Fragen zu stellen. Nach dem Dafürhalten Hans-Joachim Ahners gibt es zwei Grundpfeiler und Quellen zur Orientierung: die Bibel und das Grundgesetz, das sich aus christlichen Wertvorstellungen speist. "Vernunft und Verstand, christliche Werte, Menschenrechte sowie Gottes- und somit Menschenliebe können Antworten geben und Wegweiser sein", sagte der Kulturamtsleiter.

Nach dem Lied "Lobt Gott ihr Christen all zugleich" beteten die Gottesdienstbesucher den Psalm 84 gemeinsam mit Pfarrerin Friederike Heinzmann von der evangelischen Kirchengemeinde Boll. Die Lesung war aus dem Evangelium nach Johannes (14, 1-6), in dem Jesus den Weg beschreibt, um im Haus des Vaters zu wohnen: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben."

In der Predigt, die sich Pfarrerin Friederike Heinzmann und Diakon Thomas Brehm teilten, ging die Theologin zuerst auf eine durchaus in dieser Weise mögliche Autofahrt ein: Man ist auf einer unbekannten Straße unterwegs; ein Drängler, der vielleicht die Strecke kennt, kommt. Er zwingt einen, viel schneller zu fahren, als man eigentlich wollte.

Plötzlich taucht ein Gesperrt-Schild auf. Gab es Hinweise auf eine Umleitung? Wurden dieses im Schilder-Dschungel – wie auf der Bühne aufgebaut – übersehen? Die Straße wird hier von Grund auf erneuert, es ist eine totale Veränderung. Nun muss ein anderer Weg gesucht werden. Es tun sich viele Schwierigkeiten auf. Verwirrung kommt auf – beim Autofahren wie im Leben – wenn plötzlich tiefgreifende Veränderungen auftauchen.

Navi und Kupferkreuz weisen den Weg

Die Pfarrerin stehe der Technik aufgeschlossen gegenüber. Sie sagte, dass sie sich oft auf ihr Navi verlasse. Doch, so fuhr sie fort, wenn etwas Unvorhersehbares passiere, habe sie noch etwas anderes dabei, nämlich ein handgefertigtes Kupferkreuz. Sie glaube, dass Gott immer den Weg für die Menschen kenne. "Gott hilft uns, unseren eigenen Weg durch das Leben zu finden", so ihre Aussage. Auch beim Wort Jesu "In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen" bleibt Friederike Heinzmann beim Bild des Autofahrens. Alle, die wollten, fänden bei Gott eine Wohnung mit einer passenden Garage – der Skoda der Pfarrerin genauso wie das Papamobil des Papstes, ein Fahrrad oder ein Rollator. Vor allem aber fänden Menschen dort ein Zuhause.

Diakon Thomas Brehm griff nochmals den Text des Evangeliums auf und erweiterte ihn. Denn jeder Mensch könnte fragen "Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen?" Diese Frage sei zutiefst menschlich, ja existenziell. Oft regierten Angst und Unsicherheit. Vor allem falsche Botschaften seien dafür der Grund.

"Wie sieht der Weg Gottes aus? Je mehr ich nach dem Weg frage", so der Diakon, "desto gezielter wird die Frage und desto mehr Antworten bekomme ich." Der Apostel Thomas bekommt auf seine Frage die Antwort für sein Leben.

Papst Franziskus sage, man solle Gott dort suchen, wo er verborgen sei: bei den Armen, Notleidenden, Belasteten.

Pfarrerin Friederike Heinzmann fragte, wo nun der Weg durch das Schilderchaos sei und in welcher Sackgasse man nicht enden dürfte. Sie verwies nochmals auf den Text des Johannes, dass Gott der Weg, die Wahrheit und das Leben sei.

Nach diesen Gedanken wurde an Artikeln des Grundgesetzes ein Vergleich mit Stellen aus dem Alten und Neuen Testament gezogen. Die Artikel 1 (Würde des Menschen), 3 (Gleichbehandlung von Fremden), 5 (Meinungsfreiheit) und 16a (Asylrecht) des Grundgesetzes wurden mit den entsprechenden biblischen Vorschriften verglichen. Nicht vergessen wurde der Hinweis auf das alles zusammenfassende Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.

Ortsvorsteher tragen die Fürbitten vor

Nach dem Lied "Wo Menschen sich vergessen" wurden die Fürbitten von den Ortsvorstehern und dem Ersten Beigeordneten vorgetragen.

Bürgermeister Herrmann Acker verwies darauf, dass sich dieser Gottesdienst in 17 Jahren zu einem schönen Brauch entwickelt habe, gemeinsam und im christlichen Glauben vereint die ersten Schritte in ein neues Jahr zu gehen. Er dankte allen, die daran mitgearbeitet haben und rief dazu auf, alle Kraft und Energie in das neue Jahr zu legen.

"Das Vater unser" und der Segen schlossen den eindrucksvollen ökumenischen Gottesdienst. Die Kollekte war für den Oberndorfer Tafelladen bestimmt.

Bei einem kleinen Stehempfang war noch Gelegenheit, auf ein gutes neues Jahr anzustoßen.