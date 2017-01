Oberndorf a. N. Anträge auf Waffenbesitzkarten vervierfacht

Die schriftlichen Melderegisterauskünfte erreichten mit 994 eine Größenordnung, die etwa 30 Prozent über der des Vorjahres liegt. Ebenso stieg die Zahl der Anträge auf Waffenbesitzkarten an, die sich vervierfacht hat.

Die allgemeinen Meldungen beliefen sich auf 1261 und die seit 2007 elektronisch gefertigten Rückmeldungen auf 489. Die Personenstandsänderungen verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahr von 105 auf 217, und auch die Müllverbandsänderungen stiegen ebenfalls um ein Drittel an.

546 Renten- und sonstige Anträge wurden im Rathaus gestellt, 42 Fischereischeine beantragt und insgesamt 365 Lichtbildanforderungen bearbeitet. Aus dem Gewerbezentralregister wurden von den Bediensteten des Einwohnermeldeamtes 25 Auskünfte eingeholt und neben 43 Ausländerangelegenheiten auch 35 Fundsachenmeldungen ausgefüllt.

Außerdem wurden in den vergangenen zwölf Monaten 2448 Anschreiben und Urkunden an Jubilare sowie 132 Geburtsanschreiben an Bürger der Stadt Oberndorf versandt.