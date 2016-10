Auch Eßlinger, der an der Verabschiedung nicht teilnehmen konnte, sprach sich nur lobend über die Mitarbeit seiner einstigen Vorzimmerdame aus, sagte Jörg Schittenhelm, der die Grüße und Wünsche Eßlingers zum Ruhestand über­brachte.

Mitverantwortlich war Annemarie Kupczak zudem für die Herausgabe der "Nachrichten für den Stadtteil Aistaig" und somit gleichzeitig Anlaufstelle für die Vereins­vorsitzenden, kirchlichen Institutionen und die Grundschule, wenn es um die Ankün­digung von Veranstaltungen ging.

Unter dem Beifall des gesamten Ortschaftsrats und einiger Zuhörer verabschiedete Jörg Schittenhelm Annemarie Kupczak in den wohlverdienten Ruhestand, wünschte ihr alles Gute, Zeit für die Familie und alles, was ihr am Herzen liege. Er überreichte ihr die Urkunde der Stadt Oberndorf, Blumen und ein Geschenk des Aistaiger Ortschaftsrates. Annemarie Kupzcak bedankte sich bei Ortsvorsteher Jörg Schitten­helm und bei den Ortschaftsräten für die anerkennenden Worte und das Geschenk.

Unter den Zuhörern war auch die neue Mitarbeiterin der Verwaltungsaußenstelle Aistaig, Ute Lauble. Sie hatte bereits am 13. September im Aistaiger Rathaus ihre Arbeit aufgenommen. Zum Einstand wünschte der Ortsvor­steher Ute Lauble alles Gute.