Oberndorf a. N. Anmeldung Narrentag

Oberndorf. In der Narrenstube im alten Rathaus findet am morgigen Freitag von 18 Uhr bis 21 Uhr die Anmeldung zum Narrentag in Rottweil (21. und 22. Januar 2017) statt. Der Elferrat bittet seine Mitglieder darum, die erforderlichen Daten (Mitgliedsnummer und Nummer des abgenommenen Narrenkleides) vorab zu notieren und zur Anmeldung mitzubringen. Ebenso den Teilnehmerbetrag (40 Euro für die Teilnehmerplakette, Auswurfmaterial, Security, Kosten für die Musikkapellen, Informationsmaterial, Pendelbusverkehr innerhalb Rottweils) und, falls gewünscht, für die Busfahrkarte (15 Euro).