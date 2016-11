Oberndorf a. N. An Lebendigkeit kaum zu übertreffen

Oberndorf-Bochingen. "Was ihr in Bochingen so auf die Bühne bringt, ist faszinierend", meinte eine Besucherin, die den längeren Anfahrtsweg gerne auf sich genommen hatte, um diesen musikalischen Leckerbissen zu erleben. "Wenn sie in einem erreichbaren Umkreis spielen, fahre ich zu den Konzerten der Swiss-German Dixieland-Corporation", so ein Zuhörer aus Rottweil, dankbar über das Gastspiel so ganz in der Nähe. "Das muss man doch selbst fühlen – diese Stimmung kann man beschreibend doch nicht rüberbringen." An dieser Aussage gab es dann auch nichts zu rütteln.

Man musste die Wirkung dieses mitreißenden Live-Auftritts einfach spüren, sich hineinziehen lassen in das leidenschaftliche Spiel dieser Kultband der Spitzenklasse in der Jazz-Szene. Wer sich einmal eingelassen hat auf das, was diese sechs Ehrenbürger der Stadt New Orleans an solistischen Fähigkeiten zu einer genialen musikalischen Aussage binden, der ist immer wieder dabei. Und so traf man im Bochinger Kronesaal wiederholt auf viele bekannte Gesichter, aber auch Neulinge, die sich von der Energie der Band mitreißen ließen, was sofort im spontanen Applaus Resonanz fand.

Traditionelles Musikgenre wird stets weiterentwickelt