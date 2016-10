Oberndorf a. N. Amüsante Geschichte

Oberndorf (idi). Einen unterhaltsamen Vormittag erlebten die Kinder der fünften Klasse der Oberndorfer Werkrealschule am Mittwoch. Die Buchautorin Karen Susan Fessel las in der Stadtbücherei einige Passagen aus ihrem Buch "Ein Stern namens Mama" vor. Die Geschichte handelt von einem Mädchen, dessen Mutter an Krebs erkrankt ist.