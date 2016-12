Oberndorf a. N. Amtsgericht braucht einen neuen Direktor

Groligs bisherige Stelle wird demnächst ausgeschrieben, teilt Froemel auf Anfrage unserer Zeitung mit. Er rechnet damit, dass die Nachfolge im Frühjahr geregelt ist.

In Oberndorf hatte sich Grolig hauptsächlich mit Familienrecht befasst. Dass es in den vergangenen Monaten wenige strafrechtliche Verhandlungen am Oberndorfer Amtsgericht gab, habe nichts mit dessen Weggang zu tun, so Froemel, sondern sei krankheitsbedingt. Am 19. Dezember kommt eine neue Richterin in die Neckarstadt. Dann werde der nomale Betrieb wieder aufgenommen.