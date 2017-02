Oberndorf a. N. Am Wochenende wird sie zur Soldatin

Unter der Woche gestaltet sie Seiten für den Schwarzwälder Boten, am Wochenende zieht sie in Militäruniform los. "Vor sechs Jahren hat das alles angefangen", erzählt die Lindenhöflerin. Über eine Facebook-Freundin sei sie auf die Seite der "Vision Unlimited Uhingen", einer Film- und Mediafirma, gestoßen. Diese dreht Spots, Imagefilme und Dokumentationen. Damals wurden Darsteller für militärische Szenen gesucht.

Jungkind sprach der Aufruf sofort an. 2013 stand sie bereits für einen Spot zum Cannstatter Wasen vor der Linse, schlenderte im Dirndl und mit einem Österreicher im Arm über das Stuttgarter Volksfest. Zuvor hatte sie zudem Erfahrungen bei einer modernen Robin-Hood-Verfilmung gesammelt. Darin spielte sie die Sekretärin des Sheriffs von Nottingham. Für die Rolle bei "Vision Unlimited Uhingen" wurde sie nicht gecastet, sondern durfte gleich mitspielen.

Die 28-Jährige zeigt gern ihre Vielseitigkeit und schlüpft in verschiedene Rollen. "Gedreht haben wir die meisten Szenen sonntags in einer Kaserne aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe von Esslingen", erzählt sie. Dreimal war sie schon dabei, trug mal eine FBI-Uniform, mal eine Gasmaske, mal den Camouflage-Look. Dabei musste Jungkind aber vor allem mit Mimik und Gestik überzeugen, da sie in den Szenen keinen Text hat.