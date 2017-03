Oberndorf a. N. Am Tourismustag feiert Oberndorfer Video seine Premiere

Das Vormittagsprogramm des Tourismustags ab 10 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses ist Fachbesuchern vorbehalten. Schwerpunktthemen sind "Tagestourismus und Kurzreisen". Im Anschluss an diverse Vorträge gibt es ein Podiumsgespräch mit Gästen aus der Region.

Nachmittags besteht für alle interessierten Bürger von 14 bis 18 Uhr Gelegenheit, sich an den circa 20 Ständen in der ehemaligen Klosterkirche über touristische Attraktionen in der Region zu informieren. Gleichfalls steht das Museum im Schwedenbau für Besucher offen. Im Museum übernimmt die Gesellschaft für Heimat- und Kulturgeschichte Oberndorf die Bewirtung.

Die Federführung der Leistungsschau liegt beim Landratsamtes Rottweil – in Kooperation mit der Stadtverwaltung Oberndorf und dem örtlichen Tourismusverein.