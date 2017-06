Oberndorf a. N. Am Gymnasium braut sich was zusammen

Die Schülermitverantwortung (SMV) hat einen Brief ans Regierungspräsidium (RP) Freiburg geschrieben, in dem sie ihren Unmut kund tut. Und auch von Eltern bekam das RP in diesen Tagen Post. Das bestätigen die jeweiligen Verfasser der Schreiben auf Anfrage unserer Zeitung.

Sie sehen den Ruf des Schule gefährdet und zweifeln an der Kompetenz der Schulleiterin im Umgang mit Lehrern und Schülern, so erklären die Kritiker Stritts schriftlich. Einige Lehrer hätten bereits Versetzungsanträge gestellt, beklagen die Schüler der SMV.

Versuche, mit Heidrun Stritt konstruktiv ins Gespräch zu kommen, seien gescheitert. Stattdessen hätten die Schüler nur "Ausreden" zu hören bekommen. Als Vertreter der Schüler sehe sich die SMV in der Pflicht, etwa gegen den Umgang zu tun, der an der Schule herrsche – gerade auch Lehrern gegenüber.