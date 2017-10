Oberndorf a. N. Als hätte man auf einmal einen ganzen Kuchen verspeist

"Es kommt nicht darauf an, was man isst, sondern was man nicht isst", stellte Bach sein Motto vor. Bach veröffentlichte zahlreiche Bücher zum Thema Ernährung, berät Firmen und ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Er zeigte den Zuhörern ein Foto aus dem Supermarkt, spontan habe er an der Kasse das Laufband fotografiert. Darauf zu sehen: Energiedrinks, eine Flasche Schnaps, ein Eiskaffee und eine Rolle Brausetabletten mit Vitamin C und Calcium. Er hätte den Mann, der diese Produkte kaufte, darauf angesprochen. Dieser gab ihm die Auskunft, dass er sich als Dachdecker jeden Tag so ernähre, und jetzt in der Erkältungszeit Vitamine hinzufüge.

Als weiteres abschreckendes Beispiel diente ein Foto von zwei Packungen Kekse auf dem Laufband, die ein Jugendlicher gekauft habe, um diese in seiner Mittagspause zu verzehren, wie Bach herausfand. Ungefähr 239 Gramm Zucker enthielten die Kekse zusammen. Das sei genauso, als würde der Jugendliche einen ganzen Kuchen zum Mittagessen zu sich nehmen, sagte der Experte.

Viel Zucker verstecke sich zum Beispiel auch in einem Becher Fruchtjoghurt. Die darin enthaltende Glukose und Fruktose sehe er kritisch. Dagegen sei der in einem Schokoriegel enthaltende Zucker noch harmlos, so Sven Bach. In seiner ernährungs-therapeutischen Praxis habe er eine Galerie, die zeige, wie viel Zucker in manchen Lebensmitteln enthalten seien. "Besucher sind immer wieder entsetzt, wenn sie herausfinden, wie viel Zucker zum Beispiel in Fruchtbuttermilch enthalten ist."