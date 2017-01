Oberndorf a. N. Albverein läuft sich warm

Mit dem Bus wird am 30. April die Tulpenblüte bei Gönningen besucht. Die dortige Wanderung geht von der Breitenbachquelle über den Pfullinger Berg zum Gönninger See und wird vom neuen Wanderführerehepaar Alperstedt geführt

Am 13. Mai ist der Gaunaturschutztag in Rotenzimmern mit Wanderführer Karl Josef Sickler angesetzt. Mit dem Zug geht die Fahrt am 14. Mai nach Stuttgart, um dort mit dem neuen Wanderführer Rainer Däuble den Weinwanderweg von Esslingen nach Obertürkheim zu erkunden.

Am 28. Mai wird das Ehepaar Sauter die Wanderer auf dem Premiumweg "Dreifürstensteig" bei Mössingen führen. Gemeinsam mit der Ortsgruppe Bisingen wird am 18. Juni im Raum Ludwigsburg gewandert.

Vom 2. bis 7. Juli findet eine Wanderwoche im Bayerischen Wald in der Nähe von Passau statt. Anmeldungen dazu werden bis 20. Februar von Pressewart Heinz Walter, Telefon 07423/43 98, angenommen.

Für die vierte Etappe der Gauwanderung am 23. Juli von Horb nach Sulz ist die Ortsgruppe Sulz verantwortlich. Mit der Ortsgruppe Esslingen wird am 6. August in der Esslinger Gegend gewandert.

Am 20. August steht eine Rundwanderung in Tennenbronn mit Wanderführer Heinz Walter im Jahresplan. Die beliebte Bodenseewanderung wird am 3. September von Meersburg nach Immenstaad von Horst Holzer geführt, heißt es in der Mitteilung.

Die Lembergwandertour von Wilflingen über den Lembergturm nach Gosheim bieten Gabi Götz und Karola Mehling an. Mit dem Bus fährt man am 8. Oktober zur Rundwanderung am Kaiserstuhl. Geführt vom Ehepaar Alperstedt geht der Weg von Ihringen zum Blankenhomsberg.

Die alljährliche, herbstliche Donautalwanderung beginnt diesmal am Kloster Beuron und führt hinauf zur Burg Werenwag – mit Brigitte und Friedrich Alperstedt.

Der Jahresabschluss des Wanderjahres mit einem gemütlichen Kaffeenachmittag ist auf den 12. November terminiert. Zu allen Veranstaltungen sind Gäste jederzeit willkommen.