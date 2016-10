Oberndorf a. N. Albrecht Ernst spricht

Ernst studierte von 1978 bis 1984 Theologie und Geschichte an der Universität Heidelberg. Er promovierte mit dem Thema "Die reformierte Kirche der Kurpfalz nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648". Vor rund drei Jahren hat Ernst in Berlin Hunderte von persönlichen Briefen des letzten württembergischen Königs an vielerlei Adressaten gefunden. Er ist nun dabei, diese auszuwerten und zu veröffentlichen.

Im ersten Teil des Abends wird der Referent die abenteuerliche Fundgeschichte, die Tätigkeit der Auswertung und ethische Fragen einer solchen Arbeit durchleuchten. Nach einer Pause mit kleiner Bewirtung wird er einen Querschnitt von Beispielen aus den Briefen vorstellen.