Oberndorf a. N. Adventsstimmung macht sich breit

Im zweiten Teil des Programms waren dann die Kinder aus Talhausen und Epfendorf an der Reihe. Emily Zeder erzählte die Geschichte vom Känguru (Nathan Knöpfle), das sich auf den Weg machte, um das Christkind zu treffen. "Hurra, ich werde ein Weihnachtskänguru", rief es laut, als es die Reise begann. Es traf auf seinem Weg auf viele Kinder. Die einen sangen, andere musizierten, sagten Gedichte auf oder tanzten – alle in eifriger Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Erst ganz am Schluss bekam das Känguru gesagt, dass Christus nicht heute, sondern schon vor ganz vielen Jahren geboren wurde und das Känguru es leider nicht besuchen könne. Doch, da es in seinem Beutel so viele tolle Geschenke vorbereitet hatte, und ihm die Kinder so viel Freude machten, kamen sie noch einmal alle zusammen auf die Bühne, sangen mit den Gästen verschiedene Weihnachtslieder und bekamen vom Känguru ein kleines Geschenk.

An das offizielle Programm schloss sich das Weihnachtsliedersingen an. Ein großer Chor aus allen Gästen erklang und tatsächlich machte sich – auch ohne Schnee – Weihnachtsstimmung breit.