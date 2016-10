Oberndorf a. N. Abturnen ohne Grenzen

Oberndorf-Beffendorf (idi). Einen ganzen Herbsttag lang kunterbuntes Allerlei ist am Sonntag, 30. Oktober, beim Turnverein Beffendorf (TVB) geboten. Das jährliche Abturnen im Herbst hat schon so etwas wie Tradition und so haben sich die Veranstalter des Beffendorfer Turnvereins in diesem Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen.