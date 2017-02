Oberndorf a. N. Abschied von "Geli"

Oberndorf-Aistaig (kf). Sie war beliebt bei Kindern und Kollegen. Angelika Häckel wurde nun im Familiengottesdienst in der St. Gallus-Kirche verabschiedet. 18 Jahre lang war sie Erzieherin im evangelischen Kindergarten Arche Noah. Ein Unruhestand soll es zunächst nicht werden, antworte sie auf die Fragen nach ihren weiteren Plänen. "Ich will mal ein Gefühl entwickeln, als sei ich im Urlaub und werde es langsam angehen lassen. Da gibt es sicher Situationen, in denen ich bei den beiden Enkeln helfen kann." Wichtig ist ihr aber auch, dass sie mal wieder "vernünftig zum Kochen" komme. "Und wenn es mir ganz langweilig werden sollte, mache ich halt einen Besuch im Kindergarten." Dann wandte sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern und zwei Enkeln wieder "ihren" Gästen zu.