Wenn einer eine Reise tut... und diese mit dem Zug antreten will, dann kauft er sich in Oberndorf neben dem Billett am besten gleich auch ein paar Spikes für seine Schuhe. Schneeketten fürs Auto auf die Gepäckliste zu setzen, wäre sicher auch kein Fehler. Denn die Parkplätze an der Bahnunterführung sind so vereist, dass sie quasi erklommen werden wollen wie ein verschneiter Berg. Wer es geschafft hat, über die noch glattere Zufahrtsstraße sein Vehikel sicher auf den Stellplatz zu steuern, für den geht die Abenteuerreise beim Aussteigen gleich weiter. Ausrutschten, wieder aufstehen, Koffer einsammeln und los geht’s. Der Zug wartet nicht. Da bekommt der Begriff "barrierefrei" doch gleich eine ganz neue Bedeutung. Bleibt zu hoffen, dass die Stadt demnächst wenigstens Splitt streut, oder natürlich, dass es taut – nicht jeder steht auf Abenteuerreisen.