Oberndorf a. N. 70-jähriges Bestehen im Don-Bosco Haus gefeiert

Dafür hatten sie einen roten Teppich ausgelegt und hießen ihre Gäste persönlich willkommen. Damit brachten sie ihren Mitarbeitern die Wertschätzung entgegen, die Rainer Stark bei seiner Ansprache immer wieder hervorhob. Er bedankte sich bei den zwischenzeitlich 90 Frauen und Männern und ihren Angehörigen, die alle zusammen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Chrom-Müller hätten.

Rainer Stark erinnerte an die Gründung der Firma durch Karl Müller 1946 in Sulz. Bereits 1948 sei man mit damals drei Mitarbeitern ins Obere Werk nach Oberndorf gezogen, wo man an Handanlagen Arbeiten wie Schleifen, Polieren, Brünieren und Glanzvernickeln ausgeübt habe. Durch den unerwarteten Tod des Firmengründers im Jahr 1992 kam eine schwere Zeit auf die Firma zu, die mit viel Kraftanstrengung überwunden werden konnte. Seine Schwiegermutter, Renate Müller, habe die Geschäftsführung übernommen und er selbst habe neben Familie und Arbeit den Beruf des Galvaniseurs erlernt und die Meisterprüfung gemacht. 1997 habe die Firma dann bereits 41 Mitarbeiter gezählt und das Leistungsprogramm erweitert.

Heute präsentiere sich die Firma mit 90 Mitarbeitern als moderner, umweltbewusster Betrieb, der den Wandel der Zeit immer dazu genutzt habe, aktiv neue Galvanikverfahren und Technologien voranzutreiben und einzuführen. Die zahlreichen und langjährigen Kunden aus Mittelstand und Großindustrie aus den verschiedensten Branchen seien hierfür die beste Referenz.