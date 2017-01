Oberndorf a. N. 68 Mannschaften in allen Altersklassen spielen um Pokale

Zwölf Teams, darunter der FC 08 Villingen und zwei Mannschaften des SV Zimmern, werden hier um den Sieg kämpfen. Ab 13.35 Uhr wird im Endspiel der Gewinner dieser Altersklasse ausgespielt. Im Anschluss daran werden die Zuschauer Spielfreude pur erleben, wenn zwölf Bambini-Mannschaften im Duell drei gegen drei aufeinandertreffen.

Ebenfalls um 9 Uhr ist am Samstag der Anpfiff zum Wettkampf der D-Junioren, zu dem sich wieder zwölf Mannschaften angemeldet haben.

Nach dem Endspiel (13.35 Uhr) spielen ab 14.15 Uhr beim AH-Ü35-Turnier zehn Mannschaften um den Wanderpokal und werden im Endspiel gegen 18.40 Uhr ermitteln, wer den Wanderpokal mit nach Hause nehmen wird.

Am Sonntag, 8. Januar, ab 10 Uhr steigt das 32. Martin-Retzbach-Gedächtnisturnier der Aktiven in der Neckarhalle, zu dem zwölf Mannschaften aus der Umgebung erwartet werden – darunter die beiden letztjährigen Finalisten SpVgg Oberndorf und der SV Irslingen. Es wird in zwei Gruppen gespielt.

Ab 16.26 Uhr werden die Zuschauer im Finale erleben, wo letztendlich der begehrte Wanderpokal das nächste Jahr verbringen wird.

Der ausrichtende Sportclub Lindenhof wünscht sich viele Zuschauer und Fans, denn diese werden an vier Tagen sicherlich wieder gute und spannende Spiele in allen Altersklassen sehen, heißt es in der Mitteilung. Spieler jeden Alters wollen das Turnier mit Ehrgeiz und sportlicher Fairness zu einem Höhepunkt werden lassen.