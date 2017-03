Oberndorf a. N. 500 Oberndorfer haben das Herz auf dem rechten Fleck

Für eine Spende von mindestens drei Euro erhielten Narren am Schantlesonntag, am Fasnetswochenende und am Fasnetsmontag einen Bändel, den sie ans Revers heften konnten. Gesammelt wurde für den Jugendfonds, der im Rahmen des Projektes JUST (Jugend – Sozial – Talentiert) Ideen der Oberndorfer Jugendlichen finanziell unterstützt.

Das Pilotprojekt war ein voller Erfolg. Der Vorstand der Bürgerstiftung sei gleichermaßen erfreut und überrascht von der großen positiven Resonanz gewesen, berichtet Vorstandsmitglied Birgit Müller-Stark. Bereits am Schantlesonntag, also am ersten Ausgabetermin, habe man mehr als die Hälfte der Bändel an Oberndorfer Fasnetsfreunde übergeben können.

Am Fasnetsfreitag und -samstag sei dann so eifrig verteilt worden, dass zum Kinderumzug am Sonntag lediglich 74 der 500 Bändel übrig geblieben seien. Diese waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Letztlich hätten die Vorstandsmitglieder tatsächlich sogar noch ihre eigenen Bändel hergeben müssen.