Oberndorf a. N. 30. Geburtstag wird fetzig gefeiert

Oberndorf-Boll. Der TSV Boll feierte seinen 30. Geburtstag am Samstagabend mit einem bunten Programm in der Mehrzweckhalle. "Wir feiern und Sie feiern mit" – so lautete das Motto des Abends. Die Narrenzunft Boll sorgte für das leibliche Wohl, und Stephanie Hezel und Wolfgang Weber vom TSV führten locker und fröhlich durch den Abend.