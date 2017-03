Oberndorf a. N. 19 Jahre den Kochlöffel geschwungen

Der 42-Jährige ist zudem als eingefleischter Fußballfan bekannt. Neben der Bochinger Spielvereinigung drückt er vor allem dem VfB Stuttgart die Daumen. Als der Verein 2007 deutscher Meister wurde, gab es im Lokal Freibier für alle, so sehr freute sich Frank Haaga über den Erfolg. Versteht sich von selbst, dass die Kicker der Spvgg Bochingen Stammgäste bei ihm sind. Und wenn sie ein Heimspiel haben, kocht er auch schon mal im Sportheim für "seine" Fußballer.

Bei aller Freude über einen beruflichen Neuanfang im "Deutschen Haus" in Schorndorf bei Stuttgart schwingt bei Haaga deshalb eine gehörige Portion Wehmut mit, wenn er daran denkt, dass er am 28. April zum letzten Mal die Tür zum "Kreuz" aufschließen wird. Schon fast zu Tränen gerührt war der Wirt, als er an der Fasnet ganz offiziell von der Zunft verabschiedet wurde. Zumal er gar nicht mit der Aktion gerechnet hatte. "Das war schon ein sehr emotionaler Moment."

Für die vielen fröhlichen, ausgelassenen Stunden, für die freundliche Aufnahme und Bewirtung bedankten sich Präsident Roland Lichner und der Bochinger Elferrat mit einem persönlichen Abschiedsgeschenk. Narro, Hansel, Schantle und Bennerrössle sollen Frank Haaga zumindest im Bild ins Remstal begleiten und die Erinnerung an die Bochinger Fasnet wach halten. Am 28. Mai wird Frank Haaga im "Deutschen Haus" in Schorndorf eröffnen.

Noch aber ist das "Kreuz" in Bochingen zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Und für seinen allerletzten Tag hat sich Haaga etwas einfallen lassen: Er bittet alle, die Lust haben, zu "Freibier und Fleischkäs". Niemand wird eigens eingeladen. Am 28. April hat er ein offenes Haus.