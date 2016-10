Oberndorf a. N. 114 neue Leuchten

Dieses Jahr werden in der Kernstadt und in Beffendorf 114 Lichtpunkte umgerüstet. Von den Investitionskosten in Höhe von 53 242,98 Euro müsse, so heißt es weiter, die Stadt Oberndorf lediglich 8388,85 Euro aufbringen. Der Rest sei durch einen Antrag nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vom Land Baden-Württemberg übernommen worden.