Oberharmersbach Neuer Träger für Haus Maria Frieden

"Damit die professionellen Pflegekräfte sich ihrer ureigenen Aufgaben widmen können, sorgt der Förderverein dafür, dass die wirklich unverschuldete Unterfinanzierung ausgeglichen wird", so die Vorstandsmitglieder. Weiterhin finanziere der Verein eine Kunsttherapeutin, die die Bewohner dabei unterstütze, ihren Gedanken Ausdruck zu geben. Dennoch blicke der Förderverein positiv in die Zukunft. Dank des anstehenden Wechsels der Trägerschaft sei der Bestand des einzigen Hospizes in der Ortenau gesichert.

Mit einer Spende von 15 000 Euro möchte der Offenburger Maschinenbauer Meiko eigenen Angaben zufolge schon jetzt helfen, die Arbeit des Hospizes weiter zu sichern. "Zum Leben gehört, dass es irgendwann ein Ende hat. Es ist eine wichtige Aufgabe, dieses Wissen in der Gesellschaft präsent zu halten – und noch wichtiger ist die Arbeit, Menschen auch in ihren letzten Lebenswochen eine würdige Zeit zu ermöglichen", fasste Scheringer die Beweggründe für die Spende bei der Übergabe zusammen. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren einiges an Geld aufgewandt, um sich an Weihnachten bei Geschäftspartnern mit Präsenten zu bedanken. "Wir haben uns zum ersten Mal entschieden, mit diesem Geld regional innerhalb der Gesellschaft in die Verantwortung zu gehen", so Scheringer. "Die Spende bedeutet für uns eine große Erleichterung, weil sie uns hilft, unsere Arbeit auf sichere Beine zu stellen", bedankte sich Freund.