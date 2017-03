Oberes Enztal Sperrung der B 294: Geduld gefragt

Wird doch bis Mitte Mai ein weiter Abschnitt der B 294 zwischen dem Abzweig der L 343 in Richtung Schömberg und dem Abzweig der L 340 in Richtung Dobel auf Vordermann gebracht. Die Maßnahme wird in vier Bauabschnitten vorgenommen und der Verkehr über die gesamte Bauzeit großräumig umgeleitet.

Kurvige Trassierung

Vom Höfener Rathaus bis zur Eyachbrücke sind es jetzt rund 17 Kilometer. Zur Erinnerung: Die Umleitung verläuft für Autos von Calmbach kommend vom Abzweig der L 340 in Höfen über Langenbrand und Waldrennach zurück zur B 294. Aufgrund der eingeschränkten Fahrbahnbreite und der kurvigen Trassierung der K 4378 zwischen Langenbrand, Waldrennach und der B 294 wird für den Schwerlastverkehr die Umleitung über Langenbrand und Büchenbronn nach Pforzheim ausgeschildert.