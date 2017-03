Oberes Enztal B 294: Weitere Sperrung nach Gartenschau

Bei den Sanierungsarbeiten an der Calmbacher Ortsdurchfahrt oder bei der Neugestaltung der Höfener Buchenkurve waren kilometerfressende Umleitungen angesagt. Genauso wie derzeit: Seit 13. März bis voraussichtlich Mitte Mai sind wieder Baumaschinen an der B 294 im Einsatz. Genauer: im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe zwischen dem Abzweig L 343 in Richtung Schömberg und dem Abzweig L 340 in Richtung Dobel. Die Maßnahme geht in vier Bauabschnitten und unter Vollsperrung über die Bühne.

Die Auto-Umleitung verläuft über die L 343 in Richtung Schömberg und die K 4378 in Richtung Waldrennach. Die Lastwagen müssen über die L 343 in Richtung Schömberg und die L 562 in Richtung Pforzheim-Büchenbronn fahren – von dort werden sie wieder auf die B 294 geführt.

So weit, so gut. Was passiert aber mit dem Abschnitt vom Höfener Rathaus bis zur Einmündung Flößerstraße? Dieser Straßenteil soll nach der Gartenschau in Bad Herrenalb – wohl Ende September – in Angriff genommen werden. Wobei diese Arbeiten eine weitere Sperrung der B 294 von etwa vier Wochen mit sich bringen. Mit den Ausschreibungsvorbereitungen wird in den nächsten Monaten begonnen.