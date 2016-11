Oberes Enztal B 294: Nächste Sperrung erst im Herbst 2017

Zuerst einmal geht bei der seit Anfang September gesperrten B 294 zwischen Neuenbürg und der Eyach-Brücke bis Ende des Jahres nichts mehr. Eigentlich wollte man Anfang Dezember nach dreimonatiger Bauzeit die Straße bei Neuenbürg wieder öffnen. Allerdings heißt es jetzt weiterhin: Umleitung fahren. "Nachdem die Arbeiten begonnen hatten, stellten wir problematische Stellen im Untergrund fest", teilte nämlich der Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) mit.

Zeit aufholen

Die Schäden in den Straßenschichten müssten aufwendig repariert werden. Diese Arbeiten würden sich bis Ende Dezember hinziehen. Die Bauleitung strebe an, die letzten Abschnitte zwischen dem Ortsausgang in Neuenbürg und dem Bereich bei Freibad und Gewerbegebiet gleichzeitig anzupacken. Das Land wolle mit dieser Baubeschleunigung Zeit aufholen. Es sei allerdings noch nicht geklärt, ob im kommenden Monat die Fahrbahndecke aufgetragen werden könne. Das hänge von den Witterungsverhältnissen ab. Sollte die Decke fehlen, werde das RP die Straße aber auf jeden Fall freigeben. Das bedeutet: "Die Asphaltschicht wird in diesem Fall erst im Frühjahr eingebaut."