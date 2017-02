Oberes Enztal B-294-Baustelle: Zentraler Verkehrsweg unterbrochen

Die Fahrbahn wird saniert – die Baustelle hängt das Enztal ab. Fazit: Die Pendler müssen wieder große Umleitungen nehmen. Geschäftsleute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wie bei einer Umfrage in Höfen.

Wie stark sind die Geschäfte in Höfen betroffen?

Ob Bäckereien, Cafés, Tankstellen – alle befürchten hohe Umsatzverluste. Das Café Blaich mit Bäckerei und Konditorei rechnet mit einem heftigen Minus – "wir werden bis zu 70 Prozent verlieren", sagt Matthias Bernhard, der Chef der Backstube. Bitter: "Ausgerechnet in der Osterzeit sind wir vom Verkehr abgehängt, das bedeutet riesige Verluste für unsere Konditorei." Das Café Blaich habe viele Kunden aus dem Raum Pforzheim – "aber die kommen nicht mehr zu uns, wenn sie die Baustelle so weit umfahren müssen", weiß Valentina Urgese als Café-Leiterin noch von früheren Sperrungen der B 294. Die Neuenbürger Bäckerei Rostan mit der Filiale in Höfen hat ein doppeltes Problem. Eine große Firma muss mit Vesper versorgt sein, so Inhaber Alexander Rostan. Für ihn heißt das auch: ohne Durchgangsverkehr weniger Kunden. Doch was tun? Rostan überlegt nun, ob er an der Kreuzung, an der die Umleitung nach Langenbrand abgeht, ein Verkaufsfahrzeug aufstellen kann. Aber wo? "Wir sind dazu im Gespräch mit Höfens Bürgermeister Holger Buchelt." Sonst drohten Einbußen zwischen 50 und 70 Prozent, so Rostan. Die Filiale in Höfen werde er aber nicht schließen, eventuell nur halbtags öffnen.