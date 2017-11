Nusplingen Wo Stinkpilz sich zu Eselpinkel und Drachenspucke gesellt

Es folgte eine Vesperpause, in der jedes Kind eine Brezel und ein Getränk erhielt. Danach standen Gruppenspiele auf dem Programm; wer wollte, konnte sich aber auch in der Kinderschminkecke verschönern lassen. Und dann erschien der Überraschungsgast: Aus Spaichingen war Silke Kemmler alias Hexe Raija, nach Nusplingen gekommen und verwandelte das Foyer der Turnhalle in eine Hexenküche. Aus magischen Zutaten rührte sie mit Hilfe der Kinder ein Elixier an, das die Pestbeulen ihres Goldesel kurieren sollte: Der Mageninhalt von Fröschen durfte da so wenig fehlen wie Stinkpilze, "Eselpinkel" oder Spucke vom Drachen – wen wundert’s, dass sich da so manche Nase rümpfte und gelegentlich ein lautes "Iiih" zu hören war. Gleichwohl waren die Kinder mit Feuereifer bei der Sache, als es galt, das Elixier auf die Blessuren des Esels zu schmieren und ihn zu verpflastern.

Am Ende fehlte nur noch der richtige Zauberspruch und ein Zauber im Hexenkessel; zu diesem Zweck begaben sich alle vor die Turnhalle, wo Hexe Raija Feuer spuckte und ein Feuerwerk entzündete, auf dass der Zauber seine Wirkung entfalte. Zum Abschluss erhielt jeder der jungen Sportler noch ein kleines Präsent als Souvenir.