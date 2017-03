Nusplingen Wasserproben sind beide unauffällig

Nusplingen (kasi). Nach der Weinbergstraße ist nun auch die Hohenbergstraße beprobt worden. Beide Proben, so teilte Bürgermeister Jörg Alisch mit, seien komplett unauffällig ausgefallen. Grundsätzlich liege der Chlorgehalt im gesamten Nusplinger Leitungsnetz in der Skala von null bis zulässigen 0,3 Milligramm überall deutlich unter 0,2 Milligramm – und damit auch die Proben aus Weinberg- und Hohenbergstraße. Die Sorgen der Bürger, die den Chlorgeruch des Trinkwassers angemahnt hatten, nimmt die Verwaltung nach wie vor ernst: "Die Leitung ist eine Stichleitung, diese werden wir – wie versprochen – spülen lassen." Wie ihm allerdings Wassermeister Andreas Wolters versichert habe, könne ein bis dato nicht mit Chlor behandeltes Leitungsnetz gut anderthalb Jahre reagieren, so dass es zu dem in Nusplingen angemahnten "Schwimmbadgeruch" kommen könne.