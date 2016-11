Nusplingen Von Christrosen und Winterträumen

Nusplingen. Als Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit lädt der Förderverein Alte Friedhofskirche St. Peter & Paul am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr zum Konzert des Sopranistinnenensembles "Sopresso" in die Alte Friedhofskirche ein. Die Sängerinnen präsentieren gemeinsam mit dem Pianisten Bernhard Kuffer ihr Konzertprogramm "Christrosen und Winterträume". Zudem wird die Flötistin Regina Bußmann, die mit den drei Künstlern befreundet ist, mit ihrem Instrument den Abend bereichern.