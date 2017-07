Nusplingen Vom Faltbrief zur Telekommunikation

Nusplingen. Seit der Eröffnung Ende Mai freuen sich die Verantwortlichen um Udo Klaiber über das große Interesse an der Ausstellung "150 Jahre Post in Nusplingen". Sie beginnt mit Anekdoten über das Lesen und Schreiben: "Das waren die Grundlagen für das Entstehen des eigentlichen Postwesens", sagt Udo Klaiber, Vorsitzender des Fördervereins Alte Friedhofskirche. Zahlreiche Schreibgeräte und Schreibmaterialien dokumentieren, wie seinerzeit geschrieben wurde.

Über die Botendienste im Mittelalter entstand die Post, wie man sie heute kennt – die Ausstellung vollzieht die Entwicklung vom einfachen Faltbrief bis zur modernen Telekommunikation nach. Viel Platz wird dem Thema Briefmarken und Postkarten eingeräumt. Klaiber ist es gelungen, den ältesten noch vorhandenen Brief, der in Nusplingen abgesendet wurde, in einer Auktion im Schönbuch zu ersteigern. Dieser Brief war am 30. April 1867, nur sechs Tage nach der Eröffnung der Poststelle in Nusplingen, abgestempelt worden. Zudem ist ein nahezu kompletter Originalsatz der Württembergischen Postwertzeichen aus den Jahren 1851 bis 1920 zu sehen.

Die älteste Postkarte ist aus dem Jahr 1899