Die Gemeinde Nusplingen muss weiter abwarten, wie sich die Lage bei den Zuschüssen entwickelt. Am liebsten würden Verwaltung und Gemeinderat in der Bergstraße Abwasserleitung und Fahrbahnbelag erneuern; auch der Kanal wird untersucht. Für dieses Großprojekt sind im Haushalt rund 430 000 Euro eingeplant und Zuschüsse nötig. Hinter diesen stehen laut Bürgermeister Jörg Alisch jedoch noch viele Fragezeichen: "Wir bleiben aber am Ball", sagt Alisch. Denn von den Fördergeldern hänge es ab, was letztendlich saniert werden könne und was nicht. Foto: Weiger