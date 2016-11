Nusplingen Viele Abenteuer und neue Projekte

"Die Wochen sind vergangen wie im Flug", sagt Jörg Alisch, "jeder Tag ist ein Abenteuer." Viele Akten auf dem Schreibtisch, das Telefon klingelt, ein Bürger bittet um eine kurze Auskunft. Keine Frage: Jörg Alisch ist längst im Bäratal angekommen. Auf seinem Schreibtisch wacht ein pechschwarzer Rottweiler – eine Erinnerung an seine Zeit als Ordnungsamtsleiter in der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Daneben bändigt ein Ammonit loses Papier – Nusplingen ist nicht zuletzt durch seinen Plattenkalk bekannt. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl ganz nach dem Geschmack Alischs.

An Nusplingen, so schildert er, möge er sehr, wie gut die Menschen untereinander vernetzt seien. Zumal ihm sein Vorgänger Alfons Kühlwein ein gut bestelltes Haus überlassen habe: "Die Zusammenarbeit mit Rathausteam und Gemeinderat ist konstruktiv und dient immer der Sache." Für die Bürger gibt’s ebenfalls ein Lob: Die Vereine stünden nicht nur auf dem Papier, sondern seien gleichermaßen aktiv für Alt und Jung. Ein Umstand, der Jörg Alisch als dreifachen Vater mit besonderer Freude erfüllt. Familienfreundlich soll Nusplingen unter seiner Ägide bleiben. Am Herzen liegt es Alisch, Wohnraum für junge Menschen zu schaffen und beispielsweise die Leerstände im Ort zu beheben.

Viel Zeit hat er in den vergangenen Wochen auch in das altbekannte Thema Breitbandverkabelung investiert. Doch für Nusplingen, als klassische "Hinterlieger-Gemeinde", noch dazu am Kreisrand gelegen, zeichne sich aktuell keine zeitnahe Lösung ab – Alisch will aber dranbleiben. Rückendeckung erhält er diesbezüglich von seinem Gemeinderat: Dieser hat in seiner Sitzung am Dienstag leidenschaftlich über dieses Projekt diskutiert.