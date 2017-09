Nusplingen Trio holt drei Weltmeistertitel

Jeder Teilnehmer hat drei Versuche, über die geforderte Höhe zu kommen, wobei nicht alleine entscheidet, ob die Fahne die Messlatte in der drei Meter breiten Zone ohne Berührung überquert – laut Statuten müssen auch das Fahnentuch beim Überqueren geöffnet und alle vier Fahnenecken zu sehen sein. Zwei Schiedsrichter überprüfen jeden Versuch und entscheiden, ob er gültig war.

Maximilian Klaiber, jüngster Teilnehmer des Feldes, und Linus Veeser kamen gut über die Einstiegshöhe von drei Metern und steigerten sich immer weiter. Linus Veeser kam letztlich mit sehr guten fünf Metern auf den Bronzerang. Maximilian Klaiber war der einzige Teilnehmer seiner Altersklasse, der über sechs Meter kam: Er sicherte sich den ersten Weltmeistertitel für die Nusplinger. Anschließend versuchte er sich noch an der neuen Weltrekordhöhe von 9,70 Metern, scheiterte aber deutlich.

In der Altersklasse Jungen IV der Jahrgänge 2002 und 2003 musste Fabian Graf auf die Wettkampffläche. Trotz der starken Konkurrenz strebte er ebenfalls eine Medaille an. Der 14-Jährige überwarf Höhe um Höhe und hatte mit sieben Metern bereits die Goldmedaille sicher. Nach überworfenen acht Metern ließ er die Latte auf zehn Meter legen, reüssierte abermals und scheiterte erst an elf Metern.

Durch die tollen Einzelergebnisse sicherten sich die Nusplinger Fahnenschwinger auch den Weltmeistertitel in der Jugendklassengesamtwertung, und das in der neuen Weltrekordhöhe von 20,50 Metern.

Bei der Rückkehr der Weltmeister in die Bäratalgemeinde warteten etliche Mitglieder des Fanfarenzuges auf ihre jungen Helden und bereiteten ihnen einen schönen Empfang.

Im nächsten Juni finden die 17. Weltmeisterschaften im Fahnenhochwerfen in Nusplingen statt. Die jungen Lokalmatadoren werden dann alles daran setzten, auch zu Hause die eine oder andere WM-Medaille zu ergattern und ihre Titel zu verteidigen.