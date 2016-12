Nusplingen. Ein Jedermannturnier für Zweiermannschaften veranstaltet die Tischtennisabteilung des Turn- und Sportvereins Nusplingen am Freitag, 6. Januar, in der Turnhalle. Beginn ist um 10 Uhr, Hallenöffnung um 9 Uhr. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder, Freizeitmannschaften, Firmenmitarbeiter und alle, die Spaß am Tischtennissport haben und nicht aktiv in einer Mannschaft gemeldet sind. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt zwölf Euro und ist am Turniertag zu entrichten. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 4. Januar, möglich bei Hans-Dieter Reiser per E-Mail an hans-dieter.reiser @web.de oder bei Roland Schreiber unter der Adresse roland-00schreibe@aol.com.