Nusplingen Strom für die Tour an den Bodensee

Nusplingen. Die Nusplinger Verwaltung hat einen Förderantrag gestellt – und diese Zuschüsse sind das berühmte Zünglein an der Waage. Hintergrund: Der Bund hat ein Förderpaket geschnürt, stattliche 300 Millionen Euro schwer. Dieses läuft bis zum Jahr 2020 und soll die hierzulande noch schwächelnde E-Mobilität sprichwörtlich in Fahrt bringen. "Die Vergabe der Fördermittel erfolgt nach dem Windhundverfahren", erklärte Bürgermeister Jörg Alisch in der Sitzung des Gemeinderats, "wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Denn Kämmerer Hans Hager zufolge wird von der kompletten Fördersumme zunächst ein Teil ausgeschüttet. Installiert würde die Ladesäule, so ist es derzeit angedacht, bei den unteren Gemeindeparkplätzen gegen über des "Hirschens".

Die Nusplinger wollen Alisch zufolge ihren strategisch günstigen Standort an der Route zwischen Alb und Bodensee nutzen und mit Hilfe der Fördergelder ihre Infrastruktur weiter ausbauen. Die Besitzer von E-Autos, so Alisch, müssten aufgrund der bis dato immer noch kurzen Reichweiten ihrer Fahrzeuge ihre Strecken immer vorausplanen. Wer also in Nusplingen tanken wolle, könne die Stippvisite im Bäratal mit einer Einkehr oder einem Einkauf verbinden. Auch in der Nachbarschaft liefen bereits solche Anträge.

Deshalb hatten sich die Bärataler beeilt, den Antrag in die viel zitierten "trockenen Tücher" zu bekommen. Dabei steht der Gemeinde mit der Energieversorgung Baden-Württemberg (EnBW) ein Energieunternehmen zur Seite.