Gebühren auf dem Prüfstand: aktuell kalkulierte Bestattungsgebühren und eine neue Friedhofssatzung ab dem laufenden Jahr: Diese Satzung, die der Nusplinger Gemeinderat unlängst in seiner Sitzung nach rund 20 Jahren auf den Prüfstand gestellt hat, regelt künftig, wie in der Bäratalgemeinde die Verschlussplatten der Urnennischen auszusehen haben. Der einfache Gemeinderatsbeschluss, den das Gremium dazu 2009 gefällt hatte, reicht dafür nach Mitteilung der Verwaltung nicht mehr aus. Die neue Friedhofssatzung hatte das Kommunalamt des Landratsamtes aufgrund etlicher Novellen in der Rechtslage empfohlen. Foto: Weiger