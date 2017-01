Nusplingen Segen in die Häuser

Die diesjährige Dreikönigsaktion steht unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein – Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit". Bei ihrem Besuch bitten die Sternsinger um die Unterstützung gegen den Klimawandel und gegen das, was er zum Beispiel in der Region Turkana im Nordosten Kenias verursacht. Die Familien dort haben nichts zum Klimawandel beigetragen, müssen aber mit den schlimmen Folgen wie der zunehmenden Trockenheit leben.

Die Mädchen und Jungen aus Nusplingen, die sich als "Heilige Drei Könige" verkleiden, bringen am Freitag ab 9.30 Uhr den Segen Gottes in die Häuser und Wohnungen und schreiben auf Wunsch nach altem Brauch den Segensspruch an die Tür "20*C+M+B*17" – "Christus Mansionem Benedicat": "Christus segne dieses Haus".