Nusplingen Schultes ist "irgendwie anders"

Das Bilderbuch ist mit dem Unesco-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet und laut Guardian "eine liebevoll, brillant erzählte Geschichte über die Bedeutung von Toleranz".

Im Anschluss an die Vorlesestunde von Bürgermeister Alisch, in der er den Kindern auch die Bilder des Buches – mit einem Beamer an die Wand projiziert – zeigte, befragte Rektorin Christine Kaiser die Kinder zum Inhalt des Buches. Es kamen Beiträge zum Thema Toleranz, und eine Schülerin stellte danach fest, dass doch alle Menschen "irgendwie anders" seien. Kein Mensch gleiche dem anderen und Vorurteile seien völlig fehl am Platz, war letztlich die Meinung aller Kinder der Kallenbergschule: "Man muss jedem eine Chance geben, egal wie er aussieht, wie er spricht oder was für eine Hautfarbe er hat."

Bürgermeister Jörg Alisch erzählte den Schülern im Anschluss an die Diskussion, dass er am Abend vor dem Vorlesetag das Buch seinem Sohn, der zurzeit die erste Klasse besuche, vorgelesen habe und dabei an ein Erlebnis aus seiner eigene Kindheit erinnert worden sei: Im Sportunterricht vermochte es ein Mitschüler nicht – aus welchen Gründen auch immer – einen Ball zu fangen. Immer wieder und wieder fiel der Ball dem Schüler herunter und alle machten sich über ihn lustig. Erst später machte sich Alisch Gedanken darüber, wie sich der Mitschüler gefühlt haben muss, als alle ihn ausgelacht haben. Denn auch er war nur "Irgendwie Anders". Im Nachhinein, so Bürgermeister Alisch zu den Grundschülern, sei er angesichts seiner damaligen Verhaltensweise sehr traurig.