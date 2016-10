Bei herrlichem Sommerwetter haben die Senioren des Rentnertreffs Heidenstadt ihren Tagesausflug unternommen. Ziel des Ausflugs waren das Münster in Zwiefalten, das "Lagerhaus in Dapfen" und das "Stadel" in Engstingen. Der Tag fand mit einem guten und reichlichen Abendessen im Gasthaus Krone in Freudenweiler, viel Lachen und guten Gesprächen seinen Abschluss. Foto: Gerber