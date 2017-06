Nusplingen Quizshow: Nusplinger Paar gewinnt

Katrin Reiser und Markus Wilhelm haben sich am Mittwoch im "Paarduell" bravourös geschlagen. Es ging um Wolfgang-Petry-Hits, um aufblasbare Sessel, den U2-Sänger Bono und um einen tierischen Vielfraß.

In seiner Quizshow fragt Jörg Pilawa nicht nur schnödes Wissen ab, sondern wünscht sich auch eine brillante Kombinationsgabe seiner Gäste. Prominente Gegner für Katrin und Markus waren Talkprofi Frank Plasberg und seine Frau Anne Gesthuysen, Autorin und ebenfalls Moderatorin. Katrin Reiser hat der Ausflug in die Fernsehwelt großen Spaß gemacht: "Ich würde es sofort wieder tun." Was man ihr nach der höchst unterhaltsamen Sendung aufs Wort glaubt.

Wie kommt man überhaupt auf die Idee, in einer Fernsehshow mitzumachen? Die gebürtige Nusplingerin hat die Bewerbung nach einem Aufruf im Radio ausgefüllt. Ganz spontan, wie sie vergnügt erzählt. Und er? "Tja, da musste er halt durch", sagt die 37-Jährige mit großer Selbstverständlichkeit. Mitleid mit ihrem Freund, einem Anästhesisten, hatte die gelernte Krankenschwester schließlich doch noch: Als sie nämlich sah, dass dem Mann an ihrer Seite, der sonst durch Besonnenheit und unglaubliche Ruhe glänzt, ganz schön "die Düse" ging. Doch all die Aufregung sollte sich als unnötig erweisen. Das fröhliche Pärchen hinterließ am Mittwochabend nur den besten Eindruck, als es zu prominenter Sendezeit im Vorabendprogramm über den Bildschirm flimmerte.