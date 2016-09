Nusplingen Pünktlich zum Start setzt der Regen ein

Und auch die Zuschauer gaben nicht einfach klein bei: Bernd Weber und sein Team vom Motorsportclub Nusplingen waren überaus angetan vom Interesse der Nusplinger, die trotz überschaubarer Teilnehmerzahl den Weg säumten und die Einladung zum Mittagessen im Zelt beim ehemaligen Schlachthaus und zur nachmittäglichen Kaffeestunde gerne annahmen.

Bereits am Samstagabend hatte der MSC Nusplingen mit einem kleinen Fest für Mitglieder und geladene Gäste im Pfarrsaal sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Eine Bilderausstellung dokumentierte ein halbes Jahrhundert von den Anfängen bis zur Gegenwart, und in lockerer Runde wurden so manche alte Geschichte und Erlebnisse ausgetauscht.