Nusplingen Nusplinger Familie Weigelt schaut hinter die Kulissen

Kinder kommentierten in der Sportreporter-Werkstatt das Fußball-WM-Finale von 1974, bastelten in einem anderen Zelt an Trickfilmen und schnitten Reportagen. Zu sehen war auch, wie vom Fest selbst live auf www.SWR.de berichtet wurde. Anna Lena Dörr moderierte zum Beispiel fünf Stunden und 33 Fahrten lang in der Seilbahn hoch über dem Rhein aus der Gondel Nr. 17, empfing dort die Comedians Guido Cantz, Lars Reichow und "Chako" Habekost und interviewte sie. Die Gäste in der Gondel begeisterten die Zuschauer auch auf den beiden Bühnen. Ebenso dort zu sehen: der Tigerentenclub, der Kinderchor Weiler bei Bingen, Akrobaten des Europaparks und Europas Miniköche. Musikalischer Höhepunkt und Abschluss des Familienfestes war der Auftritt der Kölner Vokal-Pop-Gruppe "Wise Guys". Die Reportage mit dem Titel "SWR Fernsehen Familienfest" mit den Höhepunkten des Tages strahlt das SWR-Fernsehen am Sonntag, 11. September, von 16 bis 17.15 Uhr aus.